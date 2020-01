Festival di Sanremo: le canzoni bocciate dalla classifica, ma entrate nella storia

Festival di Sanremo

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocciate senza appello, ignorate, considerate degli insuccessi o addirittura non meritevoli di andare avanti nella gara. Sono le, che sono state penalizzate nella classifica della kermesse, ma che poi sono letteralmente esplose, entrando in alcuni casi nella storia della musica italiana. La storia del Festival di Sanremo è piena di errori clamorosi di valutazione e in attesa di vedere l’edizione numero 70 guidata daabbiamo pensato di fare un gioco e scegliere le canzoni bocciate dalla classifica, ma promosse dal pubblico.Sono tre le esclusioni più eclatanti nella storia delLa prima in ordine temporale nel, non entrò in classifica con. La seconda, tra le più eclatanti il 22esimo posto dinel 1982 con, La terza nel 2005che non è entrata neanche in classifica. Ma quali sono le canzoni le canzoni del Festival di Sanremo più sottovalutate e che cantiamo ancora oggi?La canzone è troppo “avanti” per l’epoca, decisamente poco Sanremese. Si classifica al nono posto, la stampa descrive Battisti come spettinato e grezzo nella voce. Chi riesce però a resistere al richiamo di “non saràààà….”?L’anno prima Dalla aveva incantato il Festival con “4/3/1943”, posizionandosi al terzo posto. Questa volta il brano, che era stato pensato per Gianni Morandi, non riesce a fare breccia e crolla all’ottavo posto. Quell’anno vincerà Nicola di Bari con “I giorni dell’arcobaleno”La canzone richiama con nostalgia i tempi passati di Roma e la voce di Antonella Ruggiero rende tutto più magico. La canzone si classificò quarta aggiudicandosi però il prestigioso Premio della Critica. Rimase in cima alla classifica delle vendite dei singoli italiani per più di quattro mesi.Dopo il 22mo posto l’anno precedente Vasco Rossi ci riprova con uno dei brani più iconici nella storia della musica. Prima che il brano finisca, Vasco lascia il palco facendo capire a tutti che sta cantando in playback. Se lui arriva penultimo ( 25ma su 26 canzoni), la canzone diventerà una delle più famose nella storia musicale italiana. Quell'anno vinse da Tiziana Rivale con "Sarà quel che sarà".Un altro inno dedicato alle donne scritto da un uomo non riesce a far breccia nella classifica del Festival, che quell’anno vedrà anche l’esordio di un giovanissimo Luis Miguel con Ragazzi di oggi.La canzone di Zucchero arriva penultima, a vincere sono i Ricchi e Poveri con “Se m’innamoro”.Fiorella Mannoia sale sul palco con un brano che è un inno alle donne ma scritto da due uomini: Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. Vince il Premio della Critica, ma nella classifica ufficiale si posizionò soltanto ottava.C’è poco da dire, basta solo cantare «Vieni vieni con me» e parte il coro tutti lo seguono. La canzone diventa una hit, ma in classifica arriva solo al diciottesimo posto. A vincere è Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”.E’ l’inno in assoluto più amato dalla generazione X, ma quell’anno al Festival ci sono delle canzoni incredibili. A vincere sono Anna Oxa e Fausto Leali con “Ti lascerò”, Raf arriverà solo quindicesimoNello stesso anno di Raf sul palco sale anche Mia Martini, come una sorta di risarcimento dall'infame accusa di portare iella. Il brano non va oltre il nono posto, ma venne premiata con il riconoscimento della Critica e con un grande apprezzamento da parte del pubblico. E’ stato definito il brano del rilancio.E’ l’anno dello scandalo, a vincere ci sono i contestatissimi e sconosciuti Jalisse con Fiumi di parole. A condurre il Festival è Mike Bongiorno (alla sua undicesima ed ultima conduzione del festival, da cui mancava dal 1979) con Piero Chiambretti (vestito da angelo ed appeso ad un filo per quattro serate e da diavolo nella serata finale), e Valeria Marini. La «cantantessa» si presenta alla selezione della prima serata per far parte della categoria Campioni, ma viene sonoramente bocciata. Il resto è storia.Tra gli autori della canzone di Patty Pravo ci sono Gaetano Curreri e Vasco rossi, è da subito la super favorita, ma qualcosa non va. Nonostante le proteste del pubblico in sala per la vittoria inaspettata dei Jalisse, Patty Pravo arriva ottava. Nello stesso anno c’è anche Nek con Laura non c’è che arriva settimo.Quest'edizione fu presentata da Fabio Fazio, al suo secondo Festival consecutivo, affiancato dal tenore Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e dalla modella ed attrice spagnola Inés Sastre. A vincere nella categoria Campioni fu la Piccola Orchestra Avion Travel con la canzone Sentimento, scavalcando Irene Grandi con “La tua ragazza sempre”. C’è però un gruppo emergente che arriva da Torino e che se all’Ariston si fermano solo all’undicesimo posto fuori spaccano e Tutti i miei sbagli diventa uno dei brani più iconici della band.Sanremo è l’occasione per far riunire la band che si era sciolta nel 2012. Il gruppo è formato dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. A vincere il Festival condotto da Claudio Baglioni sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, la band invece, si classifica all’undicesimo posto.