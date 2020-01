Martedì 14 Gennaio 2020, 14:33

Svelate tutte leAccanto adnel corso delle serate si alterneranno, non due, non tre, ma 10 "vallette". Le bellissime donne scelte dal conduttore sono molto diverse tra loro, sia per età, che per professione, ma anche per esperienza e bellezza, tutte però promettono di dare un tocco di classe e femminilità in più al prossimo festival della musica italiana.erano già nomi noti, presenti tutte alla conferenza stampa hanno confermato la loro presenza nel corso delle serate sanremesi. Antonella non è nuova sul palco dell'Ariston, visto che affinacò Bonolis nel 2005 e lo condusse nel 2010. Anche Diletta Leotta era già salita sul palco anni fa, novità assoluta invece per Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, influencer e fidanzata di Valentino Rossi.Sul palco del teatro più famoso d'Italia saliranno anche, che torna dopo 30 anni dal suo successo con Jo Squillo. Poi A, presentatrice albanese definita da Amadeus come la "Clerici Albanese",, compagna di Cristiano Ronaldo e la tanto discussaNon è ancora noto come si alterneranno nel corso delle serate e in che modalità. Ma ai loro nomi si aggiunge anche quello diche è stata invitata da Amadeus in diretta televisiva durante il programma Domenica In. Se in tv però non si è sbilanciata a Radio 2 ha confermato la sua partecipazione, anticipando che starà accanto al collega nella serata finale di sabato. Insomma un Sanremo, quello, 2020, all'insegna delle donne.