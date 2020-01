Sanremo 2020 e le polemiche socialmente utili. Lo stato confusionale agita le acque

Lunedì 20 Gennaio 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ti sei messo contro tutti, ti mancano gli anziani (dì qualcosa anche contro gli anziani) e soprattutto timanca Fiorello, è l'unico rimasto che è ancora con te. Le donne le hai tutte contro, la politica pure. Dammi del terrone e così hai fatto bingo». Unmascherato ironizza sulle polemiche che hanno travolto Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.Con una diretta su Instagram, a modo suo, lo showman ha ironizzato sulla situazione: «Io in qualità di anonimo proporrò per te la pena di morte: per quello che stai facendo, per quello che rappresenti. Da che eri un santo, ora sei l'uomo più cattivo d'Italia, un». Fiorello, poi, si fà più serio e lancia una frecciatina: «Vorrei dire una cosa alle 29 deputate che ti hanno accusato: proprio in politica cercate di fare un passo avanti, non state indietro. Voglio vedere undella Repubblica donna o un presidente del Consiglio. Allora sì che avremo fatto un passo avanti. Non lamentatevi di».