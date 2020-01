Sanremo 70 e le polemiche socialmente utili. Lo stato confusionale agita le acque

Lunedì 20 Gennaio 2020, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo 70°non sembra sia nato sotto una buona stella. Seppure proprio perché Sanremo è Sanremo ogni cosa, anche quella più insignificante, diventa una montagna da scalare. L’ultima news riguarda. Ma anche altri contratti con super ospiti stanno vacillando. Colpa delle? Chissà.Quello che ci sembra giusto sottolineare è lo stato confusionale in cui sembrerebbe navigare la barca di, in balia di venti (non solo politici) e polemiche socialmente utili (o inutili) che agitano sempre di più le acque. Si è cominciato delegittimando l’apporto di Rai1 fin da subito, con il direttore, nonostante avesse scelto leie ci avesse messo la faccia l’anno scorso (pur essendo subentrata a giochi fatti) proprio nel momento in cui veleggiava la polemica del conflitto di interessi.è un ottimo conduttore – tutte le sue trasmissioni di Rai1 hanno avuto successo – è un esperto di canzoni e musica, tuttavia non è un grande comunicatore e lo si è visto già in più occasioni. Non ha il carisma di Claudio Baglioni, né l’organizzazione che aveva il suo predecessore, ciò nonostante anche il “dirottatore artistico” scivolò sui migranti e diventò un caso perché al governo allora c’era la Lega. Amadeus è scivolato sulle donne . E pensare che tra i suoi buoni propositi c’è proprio quello di fare qualcosa all’Ariston per parlare e condannare la violenza sulle donne.Ora bisognerà andare ancora una volta controcorrente non escludendo il rapper Junior Cally , finito nel vortice delle accuse per una sua canzone di tre anni fa in cui si esprimeva con versi cruenti e vergognosi nei confronti di una donna. Ma una canzone è anche una storia, è come una fiction. Del resto, anche Marco Masini a suo tempo ha raccontato una storia nella canzone Bella Stronza. E allora che dire di Gomorra? Secondo lo stesso principio non si dovrebbero mai invitare gli attori della serie per come sono spietati. Ma stiamo parlando di artisti che interpretano e raccontano storie e ruoli diversi. Interpretano, appunto.Evviva Francesca Sofia Novello che ha chiuso la polemica che l’ha riguardata dopo la presentazione di Amadeus: “Ora tocca a Valentino stare un passo indietro”. E così sia. Brava (e anche bella, ma lo diciamo sottovoce).