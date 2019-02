di Emiliana Costa

Il comico noto al grande pubblico, come l’assessore romagnolo alle “varie ed eventuali”, per anni protagonista dellodi Claudio Bisio. «Sono stato tromb*** - ha esordito - non faccio più l'assessore, mi sono dato alla musica».Poi Cevoli continua il simpatico siparietto: «Vogliamo portare il Festival in Romagna, nel giorno dei morti. Così i fiori già ce li abbiamo e l'età media è quella giusta».Risate all'Ariston. Ma al web non sfugge: «Cevoli è il mini me di Bisio». E ancora: «Sono uguali». La somiglianza viene suggellata da Virginia Raffaele che in diretta dice a Bisio: «Sembri la sua custodia».