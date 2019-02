Sanremo 2019, le pagelle finali dei cantanti: Cristicchi da applausi, super Bertè, Renga promosso, deludono Il Volo ed Einar

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un successo a metà, quello della prima serata del Il 49,5% di share ha un po' deluso le aspettative , ma ora si attendono grandi sorprese. Dopo la prima serata del Festival, i protagonisti incontrano di nuovo i giornalisti inal Teatro del Casinò di Sanremo.Claudio Baglioni puntualizza: «La prima serata, proprio per le 24 canzoni in gara, era volontariamente strutturata in modo da far passare l'intrattenimento in secondo piano. Senza contare che ci siamo dovuti fermare per tre-quattro minuti, perché al momento del duetto di Patty Pravo e Briga, il pianista ha avuto un bisogno impellente di andare in bagno». Bisio scherza così: «Che uomo elegante, poteva dire la diarrea e invece ha detto la pipì».Teresa De Santis, rispondendo alle domande dei giornalisti in sala, difende Virginia Raffaele: «L'avete vista imbalsamata? Posso assicurarvi che ieri sera era molto nervosa e ha fatto il meglio. Ogni Festival è migliorabile, ma difendo il lavoro che è stato fatto finora».Claudio Bisio spiega tra il serio e il faceto: «Ce la caviamo meglio quando improvvisiamo. Meno cose scritte abbiamo, meglio è. So che posso fare di meglio, ho fatto errori personali e gaffe, neanche avevo mangiato e mi hanno dato delle bustine di magnesio per avere energie». Virginia Raffaele replica scherzosamente: «Dicono sia magnesio...». Bisio poi spiega: «E pensare che ho salutato Andrea Bocelli con la mano... ma da lì mi sono sciolto, peggio di così non potevo fare».commenta così la prima serata: «Nonostante l'emozione iniziale, credo sia andata molto bene».ha annunciato, senza fare nomi, anche ospiti di fama mondiale. «Vogliamo mantenere l'internazionalità del Festival» - ha spiegato Baglioni - «L'obiettivo, però, è quello di portare alto il nome della 'canzonetta italiana'. Questo è l'obiettivo di un direttore artistico sempre, non solo nell'edizione di cui si occupa».la parola passa a. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha spiegato: «Siamo complessivamente soddisfatti, soprattutto di aver fatto un passo indietro per lasciar spazio alla musica e inserire 24 concorrenti in gara. Avevamo l'obiettivo di un Festival popolar-nazionale, credo ci siamo riusciti. Questa sera avremo 12 canzoni, per dare più spazio all'intrattenimento». Baglioni ha annunciato gli ospiti della serata: Fiorella Mannoia, Michelle Hunziker, Marco Mengoni, Laura Chiatti, Michele Riondino, Pippo Baudo, Pio e Amedeo, Riccardo Cocciante. Sarà consegnato anche un premio alla memoria e alla carriera di Pino Daniele.parla, direttore della fotografia del Festival.consegna un mazzo di fiori a Teresa De Santis. «Se ci tiene ancora qua, vuol dire che ha molta pazienza», ha scherzato il conduttore e direttore artistico di Sanremo., vicedirettore di RaiUno, ha poi illustrato i picchi d'ascolto: il record va all'interpretazione di Andrea Bocelli col figlio Matteo.Teresa De Santis ha spiegato anche che la prima serata del Festival di Sanremo è stato l'evento televisivo con maggiori interazioni sui social di tutta l'attuale stagione televisiva. «Grazie alla mia giacca», interviene divertito Claudio Bisio. A questo punto, la direttrice di RaiUno ha scherzato così: «Vi assicuro che nessun divano è stato maltrattato per realizzare la sua giacca».la direttrice di RaiUno,, ha spiegato: «Musicalmente è proprio il Festival che desideravo. Le polemiche sul rapporto tra musica e varietà ci saranno sempre. Claudio Baglioni ha avuto il grande merito di scovare talenti nei vari generi, anche tra le etichette indipendenti. Mettere 24 canzoni in gara è un lavoro faticoso, lui, Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno organizzato la serata molto bene. Per quanto riguarda, il risultato è grande e ci premia sull'ascolto di fasce di pubblico, come i giovani, che altrimenti RaiUno non intercetterebbe perché il pubblico 'tradizionale' sta invecchiando. Abbiamo fatto un record sui giovani (15-24 anni) e mantenuto i buoni risultati sui laureati che un tempo avrebbero 'snobbato' il Festival, sono dati che vanno sottolineati».il primo a prendere la parola è, assessore al Turismo del Comune di Sanremo. «Anche oggi è una giornata meravigliosa e siamo orgogliosi di tutti gli eventi organizzati e inerenti al Festival. La prima serata mi è piaciuta molto, il Dopofestival anche e la città è piena di visitatori. Non possiamo che essere soddisfatti», ha spiegato l'assessore.