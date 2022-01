Sanremo 2022, Margherita Mazzucco e Gaia Girace super-ospiti al Festival

Margherita Mazzucco e Gaia Girace, due nomi una garanzia. A due anni dal loro debutto al Festival di Sanremo 2022, le due giovani attrici tornano all'Ariston per presentare la terza stagione della serie Rai L'amica geniale. Rispettivamente nei ruoli di Elena e Lia, Margherita e Gaia hanno poco più di 18 anni eppure sul piccolo schermo sono già delle star grazie alle loro interpretazioni televisive basate sui romanzi di Elena Ferrante. Bionda e solare Margherita, bruna e malinconica Gaia: le due ragazze non potrebbero essere più diverse nella vita come nella serie tv, eppure si tolgono solo un anno di differenza e per entrambe L'amica geniale ha segnato il loro debutto sul piccolo schermo.

Leggi anche > Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Amadeus

Chi è Margherita Mazzucco alias Elena Greco ne L'amica geniale?

Margherita Mazzucco alias Elena Greco nasce a Napoli il 26 settembre 2002, frequenta il liceo classico e proprio in quel contesto viene scoperta. Come raccontato dalla stessa attrice «a scuola sono venuti a fare i provini, e ho partecipato anch’io, così per gioco, perché l’avevano fatto tutti quanti i miei amici. Sono andata il penultimo giono di casting». Dopo otto mesi, viene scelta dalla stessa scrittrice, che aveva partecipato ai provini in incognito per non svelare a nessuno la sua identità attualmente segreta. Proprio durante l'ultimo giorno di casting, conosce Gaia Girace, a sua volta selezionata per il ruolo di co-protagonista.

Leggi anche > I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2022

Chi è Gaia Girace alias Lila Cerullo ne L'amica geniale?

Un anno più giovane di Margherita, Gaia Girace è nata il 21 ottobre 2003 a Vico Equense. Durante gli anni del liceo linguistico coltiva la passione per la recitazione e inizia a studiare presso la scuola di cinema teatro e danza "La Ribalta" di Napoli. Selezionata ad appena 16 anni per il ruolo di Lila Cerullo, personaggio attorno al quale ruotano le storie degli altri amici del rione, Gaia scopre subito una grande affinità con Margherita. Insieme hanno calcato il red carpet del Festival di Venezia 2018 e sempre insieme torneranno fra qualche giorno al Festival di Sanremo 2022.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA