Mahmood, secondo giorno a Sanremo: «Mamma mi ha chiamato per sapere dove sono. Sempre qui e sto nervoso, bevo la camomilla»

di Cristina Siciliano

Un'edizione di Sanremo che non si è contraddistinta per grandi eventi esplosivi o indimenticabili. O meglio almeno fino alla prima serata. L'emozione è tanta e il talento c'è. E viste le reazioni sui social - X (ex Twitter) è impazzito per lui - il pubblico è quasi tutto dalla sua parte. Si tratta di Mahmood, ancora lui, è la Succession versione Festival: quando è in gara, vince tutto. Il cantante quest'anno partecipa con Tuta gold, brano introspettivo che racconta la storia di un ragazzo ripercorrendo la propria vita e riflettendo su tutti i dolori che lo hanno reso più forte. Nelle ultime ore, post prima serata, Mahmood è tornato sui social per raccontare ai suoi follower in che modo sta affrontando la seconda giornata a Sanremo.

Mahmood su Instagram

«Secondo giorno ragazzi - ha sottolineato Mahmood in un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories -.

Il ritorno a Sanremo

Mahmood torna al Festival di Sanremo dopo la grande performance dell'edizione 2021, quella in cui ha trionfato insieme a Blanco con il brano "Brividi". Quest'anno il cantante partecipa al Festival con il brano Tuta gold. Il titolo della canzone è un riferimento alle tute in acetato molto in voga negli anni '90.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 17:35

