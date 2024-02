Sangiovanni a Sanremo 2024, il super tatuaggio: qual è il significato

Sangiovanni è cresciuto e non vuole nascondere niente. Lo scorso anno è salito sul palco dell'Ariston come ospite per una versione speciale di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" di Gianni Morandi e come partner di Ariete nella cover di "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato. Nel 2022 aveva portato Farfalle classificatasi quinta, mentre quest'anno è in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo con 'Finiscimi'. E proprio nei giorni scorsi il cantante ha scelto di fare una cosa decisamente "permanente ed importante": il suo primo tatuaggio.