Sanremo 2022, Luca Argentero super ospite della seconda serata del Festival. Mercoledì 2 febbraio, l'attore salirà sul palco dell'Ariston per fare da "spalla" al direttore Artistico. In questa terza edizione targata Amadeus, il conduttore ha voluto accanto a sè tantissimi volti noti della fiction rai tra cui Raoul Bova, Anna Valle e Lino Guanciale.

Luca Argentero è a tutti gli effetti Mister ascolti: la fiction Doc ha esordito con oltre 7 milioni di telespettatori e nelle altre puntate ha mantenuto la media dei 6 milioni. Sarà uno dei super ospiti che parteciperà a Sanremo 2022. La sua carriera è iniziata quasi venti anni fa quando prese parte alla terza edizione del Grande Fratello vinta da Floriana Secondi nel 2003, al casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. .

A differenza degli altri "gieffini", Argentero non ha mai fatto parte di nessun carrozzone trash, concedendosi però un inconico calendario sul mensile Max. Fin da subito si mette sotto a studiare per diventare attore e lo fa con grande serietà e arriva la prima occasione.

Nel 2005 esordisce come attore nella serie televisiva Carabinieri, in cui interpreta, dalla quarta alla sesta stagione, il ruolo di Marco Tosi, ma il vero salto nell'olimpo degli attori avviene nel 2007 con Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, ricevendo anche per altre interpretazioni una nomination ai premi David di Donatello e due ai premi Nastri d'Argento.

Luca Argentero è molto ricercato anche dal piccolo schermo e in Rai debutta prima in Sirene e poi in Doc Nelle tue Mani. Nel 2013 e nel 2014 partecipa, insieme a Gabry Ponte e Sabrina Ferilli, all'edizione serale di Amici di Maria De Filippi come giurato.

Molto schivo e riservato, nella vita privata di Luca Argentero sono tre le donne importanti : la prima moglie Myriam Catania che ha sposato nel 2009 e dai cui si è separato nel 2016. Cristina Marino, che ha sposato nel 2021, conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi da cui ha avuto una figlia, Nina Speranza, nata nel 2020 mentre girava Doc.

