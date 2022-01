Sanremo 2022, Anna Valle super ospite al Festival. Per la 72ma edizione Amadeus punta tutto sui grandi nomi delle fiction Rai. Oltre a Luca Argentero, Lino Guanciale e Raul Bova ci saranno anche Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Miss Italia per eccellenza e volto iconico delle fiction Rai, Anna Valle sarà una delle super ospiti che salirà sul palco dell'Ariston in occasione della 72ma edizione del Festival di Sanremo 2022. Classe 1975, nata a Roma ma cresciuta in Sicilia insieme alla mamma e alla sorella, in seguito alla separazione dei genitori, è entra nel cuore degli italiani quando nel 1995 venne eletta Miss Italia.

In quell'occasione addiruttura due sindaci litigarono per lei, perchè all'epoca l'attrice viveva nella strada di mezzo itra Lentini e Carlentini. Entrambi i primi cittadini volevano prendersi la paternità di questa vittoria salvo poi scegliere di festeggiare tutti insieme.

Deposta la corona Anna Valle è una delle prime Miss Italia a sfondare sul piccolo schermo facendo da apripista a tutte quelle che verranno. Il suo primo ruolo da ruolo da protagonista avviene con la fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli ( ra le madrine di questa edizione 2022) e Nancy Brilli. Da lì in poi è un'ascesa continua.

Avere Anna Valle nel cast vuol dire solo una cosa: milioni di telespettatori davanti la tv. E dall'8 febbraio, proprio dopo il Festival sempre su Rai 1 andrà in ond ala sua nuova fiction "Lea-Un nuovo giorno", un medical drama in cui vestirà i panni dell’infermiera pediatrica Lea Castelli. Al suo fianco troveremo anche l’ex marito, interpretato da Giorgio Pasotti e un nuovo amore, interpretato dal modello e attore turco Mehmet Gunsur.

Nella vita reale Anna Valle è sposata dal 2008 con un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro, è madre di Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e di Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Da anni è impegnata nel sociale e testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus, Anna Valle non ha alcun tipo di social e anzi, in una recente intevista a Verissimo con Silvia Toffanin aveva dichiarato: «Non ho nessun profilo perchè non è una cosa che mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo».

