Lotteria Italia, speciale Sanremo 2020. Amadeus presenta i 24 big. Tosca e Rita Pavone le novità DIRETTA

Festival di Sanremo

Tosca e Rita Pavone sono le due artiste che fanno salire da 22 a 24 il numero dei cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo. L'annuncio del direttore artistico e conduttore Amadeus, in diretta su Rai1, durante la trasmissione Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia.

Lunedì 6 Gennaio 2020, 18:32

. Edizione speciale questa sera dededicata allache stiamo seguendo in diretta su. Sono Rita Pavone e Tosca le due cantanti che si aggiungono ai 22 Big in gara allaLA DIRETTAI primi ad essere presentati sono Morgan e Bugo che canteranno il brano "Sincero"Comincia la trasmissione, Amadeus presenta gli Ignoti Vip della serata, da Claudia Gerini a Nino Frassica.Amadeus: «I big in gara al Festival sono 24». Lo dice, a sopresa, nel promo al Tg1 che anticipa la trasmissione.​ Amadeus ne aggiunge così due alla lista dei 22. Per fare questo è stato cambiato - fatto più unico che raro - il regolamento del Festival. La lista così viene allungata anche per riparare alle critiche piovute addosso al conduttore dopo l'uscita anticipa dei nomi.Questa sera, su Rai1 a partire dalle 20.35 a “- Il Ritorno -” non si parlerà solo dei biglietti vincenti, ma verrà dato grandissimo spazio aldal 2 febbraio sono già stati annunciati e sono: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki. Questa sera insieme ad Amamdeus conduttore e direttore artistico del festival, scopriremo i titoli delle loro canzoni e potrebbe esserci qualchecome il nome del superospite o forse l'allargamento del cast a 24 nomi. Tra i rumors delle ultime ore si parla di una partecipazione di AL Bano e Romina Power.