Sanremo 2020, tutti i 24 cantanti e le canzoni in gara: l'elenco completo

Sanremo 2020: ecco l'elenco dei cantanti con le rispettive canzoni. E alla fine anche Tosca e Rita Pavone risposero alla chiamata per salire sull'ultimo treno, destinazione Festival. Con l'annuncio delle due artiste stasera in diretta su Rai1 durante la trasmissione Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia (a sorpresa? programmato a tavolino? deciso in extremis per placare gli animi dopo la decisione irrituale di Amadeus di rivelare qualche giorno fa i nomi dei cantanti al quotidiano La Repubblica?) passano da 22 a 24 i Big in gara all'Ariston, in calendario dal 4 all'8 febbraio.



Era stato lo stesso direttore artistico e prossimo conduttore della 70/a edizione della manifestazione a dire che no, gli artisti in gara non sarebbero aumentati di numero. Impossibile - assicurava - per i tempi legati alle esigenze televisive (anche se in passato è già successo). Possibile invece, evidentemente, per le più stringenti esigenze di una pax augustea in salsa musical-televisiva.



E anche, c'è da immaginare, per mettersi al riparo dalle già incombenti polemiche sulle poche presenze in rosa (che ora diventano 7 su 24, sempre pochine a dire il vero). La scelta di Rita Pavone potrebbe però far storcere il naso a qualcuno per le sue posizioni pro Salvini e per le critiche a Greta Thunberg. Perché Sanremo, si sa, diventa cosa seria in Italia e fa tremare i piani alti di Viale Mazzini, arriva in Parlamento, sollecita batti e ribatti politici, accende polemiche via social.



Questo l'elenco degli artisti e dei brani (in ordine alfabetico):

Achille Lauro (Me ne frego)

Alberto Urso (Il sole a est)

Anastasio (Rosso di rabbia)

Bugo e Morgan (Sincero)

Diodato (Fai rumore)

Elettra Lamborghini (Musica - E il resto scompare)

Elodie (Andromeda)

Enrico Nigiotti (Baciami adesso)

Francesco Gabbani (Viceversa)

Giordana Angi (Come mia madre)

Irene Grandi (Finalmente io)

Junior Cally (No grazie)

Le Vibrazioni (Dov'è)

Levante (Tiki Bom Bom)

Marco Masini (Il confronto)

Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango)

Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso)

Piero Pelù (Gigante)

Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr)

Rancore (Eden)

Raphael Gualazzi (Carioca)

Riki (Lo sappiamo entrambi)

Rita Pavone, (Niente - Resilienza 74),

Tosca (Ho amato tutto) Lunedì 6 Gennaio 2020, 23:32

