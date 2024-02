Fiorello su John Travolta: «Pubblicità occulta? Tutto grazie a me, Amadeus l'inglese manco lo sa...»

di Redazione web

John Travolta protagonista anche della terza serata di Sanremo 2024, tra la presunta pubblicità occulta alle scarpe e il Ballo del qua qua, l'attore è stato tirato in mezzo ripetutamente. Da Amadeus, Russell Crowe e - immancabilmente, Fiorello.

La pubblicità occulta

In diretta dall'Aristonello, Fiorello, Biggio, Casciari e la co-conduttrice d’eccezione Alessia Marcuzzi, in compagnia di tutta la banda, hanno acceso ancora una volta la notte di Rai1. Non potevano mancare i commenti sulle polemiche riguardo la pubblicità occulta: «Tutto è nato perché Amadeus ieri sera avrebbe pronunciato la frase 'Don’yt worry be happy' il claim delle scarpe incriminate di John Travolta - ha detto lo showman - Ma vi pare che Amadeus fosse d’accordo con lo sponsor? Ma quello l’inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni.

Russell Crowe

Si prosegue poi con i commenti alla serata e, in particolare, al grande ospite, Crowe. «Russell, io ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta - ha scherzato Fiorello - E pensate che tutto questo si è scatenato grazie a me! Prima di quella cosa che abbiamo fatto ieri, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Io e Amadeus siamo un’arma di 'distrazione’ di massa!», esclama, per riportare subito l’attenzione su Crowe.

Gianni Morandi

E di 'dissing' si è continuato a parlare anche con uno dei principali ospiti della puntata di 'Viva Rai2!...Viva Sanremo!', Gianni Morandi. Nello spiegare il significato del termine, Fiorello non può fare a meno di metterci del suo. «Devi sapere, Gianni, che normalmente il termine si riferisce ai rapper, ma pensa se lo facessero i cantanti melodici italiani, pensa a un dissing tra te e Ranieri!», ha commentato tra le risate dei presenti.

