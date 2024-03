Gigi D'Alessio conduttore a Sanremo? «La prima cosa che farei è chiedere consigli ad Amadeus»

di Redazione web

Gigi D'Alessio a Sanremo? Sogno o realtà? Al momento, non si sa ancora chi condurrà la 75esima edizione del Festival della canzone italiana perché, dopo la gloriosa era di Amadeus, i vertici Rai non hanno ancora deciso a chi affidare l'onere e l'onore di condurre il concorso canoro più ambito d'Italia. Ma cosa c'entra Gigi D'Alessio?

Il cantante sarebbe finito nel gruppo dei nomi dei papabili conduttori perché, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si sarebbe offerto per il ruolo di direttore artistico e, quindi di conseguenza, per quello di conduttore.

L'artista, al momento, è impegnato con The Voice Senior, trasmissione di grande successo condotta da Antonella Clerici e in onda su Rai1, nella quale lui è uno dei giudici.

Gigi D'Alessio è amatissimo dal pubblico italiano ed è così da tantissimi anni: le sue canzoni rapiscono il cuore di tutti e, così, anche la sua simpatia, come dimostrato in più contesti e show televisivi. Nella sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, di cui è anche il protagonista della copertina di questa settimana, Gigi D'Alessio si è proposto come conduttore del Festival di Sanremo 2025. Il giudice di The Voice Senior ha detto: «Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo». Ecco, quindi, che il cantante è entrato ufficialmente a far parte del toto nomi già ricco (Alessandro Cattelan, Paolo Bonolis, Stefano De Martino, Carlo Conti e Milly Carlucci o anche Laura Pausini e Paolo Cortellesi) per il prossimo Festival che sente già la nostalgia di Amadeus.

Gigi D'Alessio artista

Sempre nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D'Alessio si è definito: «Un artista di strada» e del suo ultimo album ha detto: «Lo sto immaginando come un oggetto d’arte, saranno sedici brani divisi in due tempi». Il cantante ha pubblicato la copertina del magazine sul proprio profilo Instagram e anche l'amica Antonella Clerici ha commentato il post.

