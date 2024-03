Rose Villain: «Mi hanno rubato la moto, se la vedete mi fate sapere?». Lancia l'appello sui social, poi la sorpresa

Rose Villain ha un bellissimo rapporto con i suoi fan con i quali, spesso, si confida e si racconta. Ecco perché, proprio nelle scorse ore, si è rivolta a loro per un appello molto importante. Le avevano rubato la sua amata moto personalizzata che era parcheggiata in una via di Milano e la cantante di "Click Boom" ha pensato di chiedere ai suoi follower.

La fanbase di Rose Villain le è stata davvero molto utile perché, nel giro di qualche ora, ecco che l'amato motociclo è stato ritrovato sano e salvo.

L'artista ha voluto ringraziare i suoi fan con un video postato su Instagram.