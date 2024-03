Michele Malenotti, morto in un incidente l'imprenditore milionario: schianto in scooter nella notte, aveva 42 anni

di Redazione Web

È morto nella notte per un incidente in scooter l'imprenditore Michele Malenotti, 42 anni, membro della famiglia che rilanciò la nota azienda d'abbigliamento Belstaff. L'incidente è avvenuto sulla strada regionale 15, all'altezza di Scorzè, in una rotatoria. Le cause sono da accertare. Michele Malenotti viveva tra Mogliano Veneto e Roma.

Chi era

Malenotti era il volo più noto della sua famiglia di imprenditori, che nel 2004 ha rivalutato e rilanciato il marchio britannico Belstaff, cedendolo poi agli svizzeri di Labelux per 110 milioni. Oggi era l'ad di Matchless, azienda internazionale con sede e produzione in Italia, in Veneto, e 4 store a Londra, Monaco, Milano e Treviso, con utili da milioni di euro. Oltre all'abbigliamento produce anche e-bike che hanno preso il posto delle moto.

