Ragazzino di 15 anni accoltellato dopo una lite: è grave. Arrestati un coetaneo e un 18enne

Un 15enne italiano ed un 18enne marocchino, incensurati, sono fermati con l'accusa di tentato omicidio in concorso, per aver accoltellato un altro 15enne, ieri in via Colombo di Cormano (Milano). Il ragazzo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), l'aggressione è avvenuta a seguito di un litigio in strada, per futili motivi. Durante la colluttazione, il 15enne è stato colpito al capo e al torace e ha riportato profonde lesioni.

I fermati sono statti portati rispettivamente al Beccaria di Milano e al carcere San Vittore. Sequestrato il coltello a serramanico usato per l'aggressione.

