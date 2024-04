Motociclista tampona un furgone e muore: «Abbagliato dalla luce del sole al tramonto»

di Redazione web

Dramma nel Torinese. Un motociclista è morto martedì sera 2 aprile in un incidente nella frazione Pessione a Chieri, Torino. L'uomo, come rivela La Stampa, si chiamava Francesco Casillo, 52 anni, e abitava a Pino Torinese in frazione Valle Ceppi. Casillo, alla guida della sua moto, stava rientrando a casa. All'improvviso ha tamponato il furgone Ducato davanti a lui. Un impatto violentissimo.

La dinamica dell'incidente

Casillo è morto sul colpo. Il guidatore del furgone ha immediatamente chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che il motociclista sia stato abbagliato dalla luce bassa del sole al tramonto e non si sia accorto del furgone che rallentava.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA