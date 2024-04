Incidente in moto nel Reatino, l'ex vigile urbano Vittorio Cavalieri muore sotto gli occhi del fratello

di Alfredo D'Alessandro

È finito con la sua moto contro una Peugeot, in curva: per Vittorio Cavalieri, 71 anni, vigile urbano in pensione di Casacanditella, in provincia di Chieti, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo sabato mattina, 6 aprile, lungo la Salaria per Ascoli, nel territorio del Comune di Castel Sant’Angelo in località Canetra, in provincia di Rieti. Il dramma consumato sotto gli occhi del fratello che procedeva, anche lui in moto, pochi metri dietro. Lo scontro frontale tra il veicolo e il motociclista è avvenuto in prossimità della curva con l’edicola della Madonnella dove il centauro avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto curvilineo particolarmente stretto e pericoloso ritrovandosi davanti la Peugeot con persone a bordo che non hanno riportato gravi conseguenze. Il personale medico-sanitario ha effettuato le manovre salvavita e il massaggio cardiaco ma Cavalieri non ha più ripreso conoscenza nonostante gli operatori del 118 abbiano tentato a lungo di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Cittaducale, i vigili del fuoco di Rieti, equipaggi sanitari del 118 e la polizia stradale di Amatrice che ha effettuato i rilievi metrici e fotografici dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA