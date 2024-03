Incidente in moto: due morti, il tragico schianto all'incrocio. Chi sono le vittime

di Redazione web

Incidente stradale mortale a Suno, in provincia di Novara, dove una moto si è schiantata contro un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per i due motociclisti, un uomo di 60 e donna di 58, non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dello schianto

É successo in frazione Baraggia, dove per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate ad un incrocio. Nello schianto ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto, che sono purtroppo decedute. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno tentato di rianimare i due motociclisti. Purtroppo per loro non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 15:15

