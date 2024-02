Geolier, la festa in pizzeria con la famiglia e gli amici dopo il secondo posto a Sanremo

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, ma al secondo posto di Geolier si aggiunge il trionfo al televoto, con il 60% delle preferenze. Notevole il distacco degli altri cantanti in gara, a partire dalla regina del Festival, Angelina Mango: «La noia» ha totalizzato il 16.1% delle preferenze. Seguono «Casa mia» di Ghali con 8,3%, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama.

L'artista napoletano poco dopo la fine della kermesse è arrivato alla pizzeria dove, per iniziare i festeggiamenti, lo aspettavano gli amici e la famiglia, oltre a uno striscione con il suo nome e la frase "Napoli è a Sanremo!".

Il dubbio sull'origine dei voti

Come nella serata delle cover, che aveva visto il rapper di Secondigliano al vertice della top five, anche nella finale il pubblico ha espresso una preferenza netta, che ha scatenato le polemiche sull'origine e la "legalità" dei voti.

