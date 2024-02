Geolier, Gigi D’Alessio stronca i fischi a Sanremo: «C'è sempre chi si lamenta, noi eravamo il contorno davanti alla bistecca»

La vittoria di Geolier durante la serata delle cover del 74esimo Festival di Sanremo non è andata giù a molti. In platea, dopo la lettura della classifica, in molti hanno lasciato il proprio posto a teatro e se ne sono andati, dimostrando mancanza di rispetto eni confronti di un ragazzo che si è esibito con la voglia di spaccare e portando sul palco con lui tre «mostri del panorama musicale di oggi», come ha detto lui stesso, ovvero Guè, Luchè e Gigi D'Alessio.

Proprio quest'ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria di Geolier e la fuga degli spettatori.