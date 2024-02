Sanremo 2024, top e flop della finale: Amadeus si ama, Geolier signore. Caos televoto. Basta notti insonni, siamo noi i veri eroi

Come in una favola Angelina Mango, ha la sua rivincita e dopo dieci anni una donna torna sul podio del Festival di Sanremo 2025 (l'ultima è stata Arisa ndr). Una serata lunghissima, infinita, con un Amadeus stanco - un po' come tutto il pubblico - ma felice di aver chiuso un cerchio. Per lui cinque anni incredibili. Geolier arriva secondo ma nonostante le polemiche che lo hanno travolto ne esce vincente. Ecco i top e i flop della sarata finale.

Sanremo 2024, la finale: Angelina Mango è la vincitrice del Festival