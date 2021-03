di Emiliana Costa

Su Leggo.it le ultime novità. Gaia si esibisce e strega l' Ariston . Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita per l'ultima volta sul palco dell'Ariston, stasera infatti si scoprirà il vincitore di Sanremo 2021. Per la quinta serata, Gaia ha scelto un look gipsy, con minidress a frange.

Come ogni sera, le sue performance riscuotono grande successo sui social, sia per la prestazione che per l'outift glamour. Immediati i commenti su Twitter: «Sei bravissima e chic». E ancora: «Stupenda quando balla muovendo le frange». Poi, subito dopo di lei si esibisce Irama e c'è chi nota una somiglianza insolita: «Ma sono identici, sembrano gemelli». E ancora: «Si riesibisce Gaia? Sono uguali». «Separati alla nascita». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 22:34

