Le pagelle della serata finale di Sanremo 2021: i voti ai cantanti, agli ospiti e ai conduttori del Festival

Tanto attese e tanto temute. Parliamo delle pagelle della serata finale di Sanremo 2021. Croce e delizia dei cantanti e degli ospiti del Teatro Ariston, i voti e giudizi tornano in quest'ultima puntata della kermesse canora ligure. Nessuno, quest'oggi, scappera al giudizio e ai voti. Leggo seguirà passo dopo passo l'evolversi delle situzioni e dei momenti salienti del Festival di Amadeus e Fiorello.

LE PAGELLE DELLA SERATA FINALE DI SANREMO

GHEMON VOTO 4,5 - Sentire Ghemon dopo l’Inno Nazionale della Banda della Marina è qualcosa di stonato. Chiamato a rompere il ghiaccio Ghemon non solo non scalda a sufficienza per riuscirci ma l’imitazione a Sergio Caputo riesce poco. Non è certo un Momento perfetto.

