Francesca Fagnani: «Non ho figli e non mi manca. Quanti soldi per Sanremo? Sarei andata anche gratis»

Dopo il successo di Belve, su Rai2, una delle trasmissioni più seguite degli ultimi anni, Francesca Fagnani sbarca a Sanremo 2023. Da dieci anni legata sentimentalmente ad un altro gigante del giornalismo e della tv italiana, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, la Fagnani per questo motivo è stata spesso indicata dalle malelingue come raccomandata: ma il suo successo è tutto lì a dimostrare che si tratta appunto solo di malelingue.

Francesca Fagnani verso Sanremo

Intervistata da Andrea Scarpa del quotidiano Il Messaggero, Francesca si racconta: «Sono una perfezionista, tignosissima - dice - il ringraziamento più grande lo devo ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuta. L'incontro più importante quello con Michele Santoro: ha dato una direzione diversa a tutta la mia vita». Su Sanremo, l'idea della co-conduzione è nata - racconta la Fagnani - «due giorni prima che Amadeus la annunciasse da Fiorello. Lui mi ha scritto un messaggio chiedendomi se potevamo sentirci. Io ho pensato subito a Sanremo, ma per un po’ ho temuto che mi cercasse per I soliti ignoti. Quando mi ha detto tutto, ho accettato al volo».





Quando torna Belve: in prima serata

Una rivelazione però la Fagnani la fa: il 21 febbraio Belve tornerà su Rai2 e stavolta in prima serata con cinque appuntamenti. Tornando a Sanremo poi, non si parla di compenso: «Che brutto parlare di soldi - dice - al Festival sarei andata anche gratis». A chi le dice che è cattiva, dice che non è vero: «Detesto i pregiudizi», poi passa a parlare dei figli mai avuti: «Nessun motivo particolare - spiega - A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli». Quanto al matrimonio, «me l'hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre». Tradimenti? «Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa».

