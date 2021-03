Fedez e Francesca Michielin si esibiscono all'Ariston. Il regalo inaspettato di Amadeus spiazza tutti: «È per voi». Pochi minuti fa, il duo si è esibito con il singolo "Chiamami per nome". È l'ultima esibizione di Fedez e Francesca Michielin prima del verdetto finale che decreterà il vincitore del 71esimo Festival di Sanremo.

Leggi anche > La diretta della finale di Sanremo 2021

Leggi anche > Gaia si esibisce e strega l'Ariston. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?

La performance del rapper milanese e della cantante veneta viene accolta, come sempre, con grande calore sui social. «Siete teneri insieme, Francesca che rassicura Federico durante l'esibizione». E ancora: «Canzone bellissima, devono vincere».

Ma è alla fine della performance che accade l'inaspettato. Amadeus entra in scena e dice: «Questi sono per voi, questa volta per tutti e due». Insomma, dopo il gesto della Michielin di regalare i fiori a Fedez e la polemica social sul fatto che li ricevessero solo le donne, arriva il "cambio di protocollo". Tripudio social: «Finalmente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 00:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA