FantaSanremo 2024, regole e novità del gioco con già mezzo milione di squadre iscritte. Come funziona

di Sabrina Quartieri

L’hashtag #fantaSanremo continua a essere in pole position tra le tendenze di “X”, ex Twitter, e le squadre già create per la nuova edizione del gioco a colpi di bonus e malus, che accompagnerà il 74esimo Festival della canzone italiana, hanno superato le 500mila unità. Ma c’è ancora tempo per iscriversi, con il termine ultimo fissato per il 5 febbraio 2024 alle ore 23:59. Poi, allo scoccare della mezzanotte, tutto sarà deciso per la competizione legata alla manifestazione canora attesa al Teatro Ariston dal 6 al 10 dello stesso mese. A quel punto, solo chi avrà un account potrà iniziare a sfidarsi. Tutti gli altri resteranno a guardare. Così decreta il team della FIF, la Federazione Italiana FantaSanremo, che riparte dal successo di adesioni del 2023, quando i numeri raggiunti sono stati sorprendenti: oltre 4,2 milioni di team in gara e 253 milioni di visite al sito del gioco. Ma quali sono le regole, le novità e la genesi dell’amato e partecipato “fantasy game” che sta per entrare di nuovo nelle case del Belpaese? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

FantaSanremo 2024: come si gioca e cosa si vince

Innanzitutto, bisogna iscriversi o sul sito www.fantasanremo.com o sulla nuova app “FantaSanremo”, creando un account. È tutto gratis, basta avere un indirizzo email. Poi, ciascun partecipante deve comporre le sue squadre, da una a un massimo di cinque. Quest’ultimo è anche il numero di cantanti di ogni singolo team creato, all’interno del quale va nominato un capitano. Una figura fondamentale, perché i bonus e i malus dell’ultima puntata del Festival che lo riguardano, verranno raddoppiati. Durante la gara canora, si monitora poi cosa fanno i propri artisti, in attesa di guadagnare o perdere punti a seconda delle loro perfomances. Per la campagna acquisti, si hanno a disposizione 100 baudi totali, la “valuta” del gioco dedicata a Pippo Baudo che serve a comprare i cantanti, per formare le squadre con cui ci si gareggerà nel campionato e nelle leghe, delle competizioni aggiuntive tra piccoli gruppi di amici, colleghi e parenti. Gli artisti hanno fanta-quotazioni precise e i loro costi sono assegnati dalla FIF attraverso un complesso algoritmo: si tiene conto delle possibilità di vincere il Festival, della longevità della carriera e delle probabilità di ottenere i bonus durante le puntate. Alla fine, il podio del FantaSanremo, con il premio della “Gloria eterna”, va alla squadra che, terminata l’ultima serata della kermesse, avrà totalizzato il maggior numero di punti. Ma conquista la vittoria anche l’artista che, con il suo punteggio, supererà tutti. Lo scorso anno, a sbaragliare la concorrenza nel “fantasy game”, è stato proprio il vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, che ha trionfato con il brano “Due vite” e con un apprezzatissimo bottino di 670 punti.

Le FantaQuotazioni di FantaSanremo

FantaSanremo 2024: i bonus e i malus già noti e il ritorno del bar “Papalina” nella Città dei fiori

Se il regolamento del gioco è già disponibile online, lo stesso non è ancora completo, per via di alcuni bonus che verranno svelati solo poco prima dell’inizio della gara. Intanto, sono confermati gli “Amarcord”, quei riconoscimenti forgiati in onore degli artisti che, nelle scorse edizioni, si sono messi più in gioco: ecco, allora, l’Elettra per il twerking; il Morandi, per chi usa la scopa sul palco (come il “Gianni nazionale” che è intervenuto a riparare i danni ai fiori devastati dalla “furia” di Blanco); il bonus Rkomi, per una “scapezzolata” (ma il vedo non vedo non conta); o il Rosa, nel caso si baci una persona del pubblico (se sulla bocca, i punti raddoppiano, con la variante alla francese si fanno addirittura triplicare).

Da sinistra: il maestro Beppe Vessicchio e il co-ideatore di FantaSanremo Giacomo Piccinini

La nuova app, la genesi del gioco e la collaborazione solidale con ActionAid

A grande richiesta dei partecipanti, a fine dicembre scorso è stata lanciata, come bonus “commozione” per i suoi ideatori, la app “FantaSanremo” per i dispositivi IOS e Android (fino al 2023 era possibile partecipare alla competizione solo tramite sito e webApp). Ma come nasce il gioco che, anche quest’anno, rinnova la collaborazione solidale con ActionAid? Le origini del “fantasy game” risalgono al 2019: tutto è partito quasi per scherzo nel bar della frazione La Corva, nel comune della provincia di Fermo. Un paesino che conta 3500 anime e che ha dato i natali, durante una cena di un gruppo di musicisti innamorati del Festival di Sanremo, all’idea ormai di successo, i cui padri sono Giacomo Piccinini, Massimo Mannucci e Matteo Sanguigni. Dal 2020, con una partecipazione di 47 squadre per l’edizione “zero”, cartacea ma memorabile, a oggi, FantaSanremo ha continuato a registrare adesioni in modo inarrestabile. Rappresentato dalla factory di creatività digitali Wonty Media, il gioco da milioni di italiani iscritti, continua a stupire: la presenza femminile è più preponderante di quella maschile (il 62% di donne e il 38% di uomini) e il 71% del totale non ha ancora compiuto i 35 anni. La “febbre del FantaSanremo” è donna e giovane, quindi, ed è entrata a pieno titolo a far parte del Festival: tra i contagiati ci sono tutti gli artisti in gara, per l’occasione cantanti e “fantaallenatori”.

Il team di FantaSanremo nella città ligure

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA