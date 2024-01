FantaSanremo 2024, il video della nuova edizione del gioco che coinvolge pubblico e artisti

FantaSanremo 2024: come si gioca e cosa si vince. Innanzitutto, bisogna iscriversi o sul sito www.fantasanremo.com o sulla nuova app “FantaSanremo”, creando un account. È tutto gratis, basta avere un indirizzo email. Poi, ciascun partecipante deve comporre le sue squadre, da una a un massimo di cinque. Quest’ultimo è anche il numero di cantanti di ogni singolo team creato, all’interno del quale va nominato un capitano. Una figura fondamentale, perché i bonus e i malus dell’ultima puntata del Festival che lo riguardano, verranno raddoppiati. Durante la gara canora, si monitora poi cosa fanno i propri artisti, in attesa di guadagnare o perdere punti a seconda delle loro perfomances. Per la campagna acquisti, si hanno a disposizione 100 baudi totali, la “valuta” del gioco dedicata a Pippo Baudo che serve a comprare i cantanti, per formare le squadre con cui ci si gareggerà nel campionato e nelle leghe, delle competizioni aggiuntive tra piccoli gruppi di amici, colleghi e parenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA