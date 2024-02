Sanremo, J-Ax e il televoto: «Angelina Mango? Il vero vincitore è Geolier, le "giurie" vanno eliminate»

di Dajana Mrruku

La vittoria di Angelina Mango alla 74esima edizione del Festival di Sanremo non è stata acclamata proprio da tutti. La cantante ha esordito per la prima volta sul palco dell'Ariston con "La noia", un brano che inneggia alla leggerezza, alla vita che, nonostante gli ostacoli, sa sorprendere e divertire. Una prima volta fortunata che l'ha portata alla vittoria finale, con il 40.3% delle preferenze totali delle tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Tuttavia, qualcuno ha avuto da ridire su queste percentuali perché secondo il televoto, il vincitore (con il 60%, dato mai raggiunto prima) era Geolier.

La polemica di J-Ax

Sanremo si ama, con e senza polemiche. Purtroppo queste non mancano mai e se non ci sono in diretta, ci pensano i social a crearle. Dopo la vittoria di Angelina Mango, J-Ax ha espresso il suo malcontento sulle storie Instagram.

«Amadeus hai cambiato tante cose in meglio, adesso bisogna eliminare le "giurie".

