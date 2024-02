Chi è la manager dietro la vittoria a Sanremo di Angelina Mango, Marco Mengoni e Maneskin

di Redazione web

La regina dei talenti della musica italiana. Non uno, non due, ma ben tre vincitori del Festival di Sanremo devono la loro vittoria a Marta Donà, 40 anni. La manager, ringraziata pubblicamente anche da Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha curato anche le carriere di Marco Mengoni e dei Maneskin. Una carriera, quella di Donà, iniziata un po ' per caso, ma che sembra destinata a crescere ancora in futuro.

Chi è Marta Donà

Per Donà si tratta di un triplete. Anzi, di un poker se si considera che con Marco Mengoni ha vinto il Festival due volte. Dietro la vittoria di Mango, così come era stato per Mengoni, l’anno scorso, o dei Maneskin, c’è un unico nome: Marta Donà. In lacrime nel backstage della kermesse per l'ennesimo successo, quella di Mango, Donà, nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano, ha fondato la sua società nel 2016, LaTarma, in cui lavorano soltanto donne. Prima in Sony, come ufficio stampa, e prima ancora in una società di comunicazione, fino a quando proprio Mengoni le chiese di licenziarsi e diventare la sua manager.

L'inizio con i Maneskin

Un cambiamento radicale, ma foriero di un grande successo. Donà aveva iniziato a seguire i Manesikin ancora prima del loro arrivo a «X Factor». Nella sua "scuderia" anche Francesca Michielin, classificata seconda al Festival di Sanremo 2016, Alessandro Cattelan e molti altri, che ora, più di prima, fanno la fila per farsi seguire da da lei.

