Sanremo 2024, Geolier arriva secondo. Ma su Spotify sono più ascoltati i Ricchi e Poveri

Al 74esimo Festival di Sanremo Geolier è arrivato secondo, non senza polemiche. Ci sono stati i fischi per la vittoria alla serata delle cover - sopra la poi vincitrice della kermesse Angelina Mango - e i dubbi sulla classifica finale dovuti al malfunzionamento del Televoto, con cui il rapper di Secondigliano ha raggiunto il 60% delle preferenze. Un consenso altissimo, ma che sommato ai voti delle giurie della Sala Stampa e delle Radio, non gli ha assicurato il primo posto.

Geolier ha dominato le classifiche del 2023: «Il coraggio dei bambini» è il primo tra gli album più venduti ed è secondo negli stream su Spotify, dietro a Sfera Ebbasta. I suoi ascoltatori mensili sulla piattaforma sono 6 milioni, sparsi per tutta Italia (non è infatti Napoli la città in cui è più ascoltato, ma Milano). Ma nonostante questi numeri da capogiro un dettaglio fa sorridere. I Ricchi e Poveri, anche loro in gara al festival e arrivati 21esimi in classica con Ma non tutta la vita, toccano i 6,3 milioni. La vecchia guardia di cantanti batte le nuove leve.

