Sanremo, Angelina Mango smentisce la rottura con il fidanzato: «Ora è con me a Sanremo». Chi è

Angelina Mango, reduce dalla vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, è stata ospite a "Domenica in speciale Sanremo", condotto da Mara Venier. La cantante di "La Noia" si è mostrata ancora incredula e emozionata. La vittoria dedicata alla famiglia, in particolare alla mamma e al fratello «a cui – dice – deve l'inizio della carriera» da cantante. Mango, inoltre ha parlato anche della difficile scelta per la serata delle cover del 9 febbraio 2024.

Il tributo di Angelina Mango al padre

La scelta di Angelina Mango per la serata delle cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata un omaggio al padre, scomparso nel 2014 quando lei aveva solo 13 anni. Il brano che ha interpretato con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma è stata "La rondine".

La cantante è stata accolta da un applauso lunghissimo e da tantissimi cartelli tra il pubblico: «Grazie Pino».

Il gossip

Dopo giorni di gossip e rumors sulla presunta rottura con il suo fidanzato, è arrivata a "Domenica In" la risposta della cantante lucana. Ospite di Mara Venier, la 22enne ha detto di essere fidanzata e di convivere. Un fatto, questo, confermato anche dal diretto interessato, che con una storia su Instagram ha mostrato la sua vicinanza alla cantante durante la finale del Festival.

Chi è Antonio Cirigliano

Come documentato anche sui social, da molti anni Angelina Mango è fidanzata con Antonio Cirigliano, giovane chitarrista di Potenza, classe 1999. Sulla loro storia, però, si sa veramente poco, se non che si conoscono da moltissimi anni. Mentre era ad Amici, infatti, la cantante aveva rivelato che Antonio le era stato vicino nel momento della morte del padre, scomparso quando lei aveva solamente tredici anni.

