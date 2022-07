Ultimo al Circo Massimo: info, orari, come arrivare, chiusure al traffico

Il grande giorno è arrivato, questa sera, domenica 17 luglio, Ultimo canterà al Circo Massimo davanti a 70mila persone. Per Niccolo Moriconi, non è la prima volta nell'area archeologica. Già nel 2020 aveva registrato tutto sold out. Ma tornare a casa ora, dopo un tour incredibile e due anni di pandemia, ha tutto un altro sapore

Ultimo al Circo Massimo (Credits Marco Borrelli)

Domenica 17 luglio alle ore 21 si accendono le luci del Circo Massimo per incoronare uno dei suoi principi: Ultimo, che dopo due anni torna a casa davanti alla sua Roma per il tour "Ultimo Stadi 2022" che terminerà a Milano il 23 e 24 luglio. Qui tutte le informazioni sul live, dalla disponibilità biglietti fino alla scaletta delle canzoni.

Orari

Orari Biglietteria - Presso Piazza Della Bocca Della Verità

Ritiro Vip Pack Dalle Ore 12.00

Apertura Biglietteria Ore 14.00

Ritiro Accrediti Dalle Ore 17.00

Apertura Porte Vip Pack Ore 14.00

Apertura Porte Ore 14.30

Inizio Show Ore 21.00

Concerto Ultimo - Come arrivare al Circo Massimo

Le prime chiusure al traffico sono già scattate la notte tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio su via dei Cerchi: la strada sarà interdetta tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole fino a lunedì 18 luglio, per consentire prima gli allestimenti, poi l’evento e infine lo smontaggio delle strutture.

Dalle 20 di sabato 16 luglio l’area off-limits al traffico si amplierà, interessando anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca). Le chiusure verranno mantenute sino a lunedì 18 luglio. Per quanto riguarda domenica 17 luglio, oltre alle vie e ai tratti già interdetti, potrebbero rendersi necessarie chiusure anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello. Qui tutti i cambiamenti in tempo reale e la riprogrammazione del trasporto pubblico per il concerto di Ultimo al Circo Massimo

Ultimo concerto Circo Massimo . Come arrivare

Metropolitana

La fermata Circo Massimo in occasione del concerto chiuderà alle h 21:00. Potranno essere utilizzate - salvo ulteriori disposizioni delle forze di polizia - le stazione Colosseo e Piramide (Metro B).

Autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Complessivamente, saranno deviate 20 linee di bus: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus sarà nella giornata di domenica. Con alcune eccezioni.

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

Aeroporto

Da Fiumicino: treno Leonardo Express fino alla stazione principale di Roma Termini. A Termini si prende la linea B della metropolitana verso Colosseo o Piramibe.

Da Ciampino si prende il bus navetta per la Stazione Termini.

