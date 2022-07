Ultimo al Circo Massimo, lo striscione dei fan: «Emozionato come poche volte nella vita. A stasera Roma»

Adrenalina a mille per il concerto di questa sera al Circo Massimo di Roma. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, canterà davanti a 70 mila persone.

Ultimo al Circo Massimo: info, orari, come arrivare, chiusure al traffico

È arrivato il momento tanto atteso per il cantante romano, dopo una tournée che l'ha visto cantare nei migliori stadi italiani, approda finalmente nella sua città Natale. Un appuntamento che ha dovuto rimandare per oltre due anni a causa della pandemia.

Una notte passata insonne, quella per Ultimo, incapace di riuscire a prendere sonno per la troppa emozione: ha voluto condividere la trepidazione del momento con i fan sui social. L'artista, che conta più di 3,2 milioni di follower, ha pubblicato un video del Circo Massimo mostrando il palco a forma di U come Ultimo, dove si esibirà stasera alle ore 21, e scrive: «Meno uno, domani vinciamo noi».

L'artista che ha già collezionato 16 dischi d'oro e 52 di platino porterà sul palco tutti i suoi maggiori successi e i fan, che non aspettano altro da più di due anni hanno deciso di dargli il bentornato nella Capitale con uno striscione allestito nei pressi del Colosseo, sul ponte degli Annibaldi: «Ultimo, Principe degli Stadi, il Circo Massimo ti aspetta», questo cita il cartellone grande abbastanza da non passare inosservato agli occhi dei guidatori. La foto ha subito fatto il giro dei social fino ad arrivare ad Ultimo stesso, che l'ha condivisa su Instagram mostrando tutta la sua graditudine: «Emozionato come poche volte nella mia vita. A stasera Roma».

È tutto pronto nell'area dell'antica Roma, i fan stanno aspettando il ritorno del loro principe e Ultimo è pronto a prendersi tutto il calore di oltre 70 mila persone, dopo l'abbraccio romano toccherà esibirsi allo stadio San Siro di Milano, con una doppietta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Luglio 2022, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA