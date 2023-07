Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi non convince i fan di Tim Summer Hits: «Mai come il papà»

di Redazione web

Il palco del Tim Summer Hits, programma musicale condotto da Andrea Delogu e Nek, è diventata una vetrina dove far esibire sia i tormentoni estivi che le nuove proposte musicali. Proprio per questo motivo, molto spesso, accanto a cantanti famosi come Marco Mengoni ed Elodie, ci sono cantanti meno conosciuti, pronti a far sentire la loro musica al pubblico accorso nelle piazze per festeggiare la stagione estiva.

Ieri sera, 23 luglio, è andata in onda una nuova puntata del Tim Summer Hits e tra le nuove proposte che hanno calcato il palco, c'è stato un duo che ha fatto molto discutere perché uno dei rapper, Tredici Pietro, è il figlio dell' "eterno ragazzo" Gianni Morandi. Andiamo a conoscerlo meglio e a scoprire la reazione dei social.

Tredici Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, è il figlio del famosissimo cantautore Gianni Morandi, il quarto e il più piccolo, avuto dalla relazione con Anna Dan. Il giovane rapper ha 25 anni e ha già pubblicato due album. Ieri sera si è esibito per la prima volta sul palco del Tim Summer Hits con Lil Busso e, mentre il pubblico andava in delirio per la loro esibizione, sui social non erano dello stesso parere.

In molti sono andati a cercare le origini del ragazzo perchè Pietro ha scelto di non usare il proprio cognome nel nome d'arte, optando per "Tredici". Su Twitter, gli utenti non hanno molto apprezzato la sua esibizione, commentando «Non sarà mai come il papà». Il paragone sarebbe scontato, ma bisogna tenere a mente che i due sono amanti di due generi diversi di musica.

Essere figlio d'arte (e di un personaggio così importante nel panorama musicale, come Gianni Morandi), non deve essere facile, ma Pietro sta cercando di ritagliarsi il suo spazio e i di farsi conoscere per la propria musica.

