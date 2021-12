Teatro alla Scala di Milano: attesa per la Prima di stasera con il Macbeth. Ci sarà il presidente Mattarella

Fari che si accendono e tappeti rossi che si srotolano al Teatro alla Scala. Tutto pronto per stasera per l’inaugurazione della stagione e per l’evento più atteso dell’anno. Il sipario del 7 dicembre si aprirà con il Macbeth di Giuseppe Verdi. La direzione è del maestro Riccardo Chailly, la regia di Davide Livermore (alla sua quarta “prima).

Con loro, un cast stellare, come è stato definito: si torna a inaugurare con Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov, che tre anni fa aveva interpretato sul palco scaligero “Attila”. Un cast d’eccezione anche per Coro del Teatro alla Scala è diretto dal Maestro Alberto Malazzi, le coreografie di Daniel Ezralow, al suo esordio scaligero, le scenografie disegnate da Giò Forma, il costumi di Gianluca Falaschi, i video di D-Wok e le luci sono di Antonio Castro. Tra le autorità confermate, il presidente Sergio Mattarella - alla seconda Prima dall’elezione (la prima fu con «Attila» il 7 dicembre 2018, sempre con la direzione di Chailly e la regia Livermore)- il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco Beppe Sala e l’ex premier Mario Monti.

MACBETH

Chailly, alla sua ottava inaugurazione di Stagione, chiude con Macbeth la “trilogia giovanile” iniziata nel 2015 con Giovanna d’Arco (libretto di Temistocle Solera da Schiller, prima assoluta alla Scala nel 1845) protagonisti Anna Netrebko e Francesco Meli, proseguita nel 2018 con Attila (libretto di Temistocle Solera da Zacharias Werner poi rivisto da Piave, prima assoluta al Teatro La Fenice nel 1846) con la regia di Davide Livermore e Ildar Abdrazakov nel ruolo eponimo. «Macbeth è senz’altro la migliore delle tre opere», commenta Chailly. Quasi tre ore di melodramma in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei da : la versione è quella del 1865 che come ha spiegato il maestro Riccardo Chailly «è la seconda versione, scritta da Verdi per la messa in scena di Parigi del 1865, cantata in francese, e data per la prima volta in italiano alla Scala nel 1874», con l’edizione critica di David Lawton pubblicata per Ricordi nel 2005 con tante piccole differenze rispetto all’edizione a stampa precedente. Rispetto all’edizione del 1865 c’è l’inserimento della morte di Macbeth, con una modulazione che ricorda tantissimo l’inizio del terzo Atto con le viole sole di Otello.

DIRETTA RAI e SOCIAL

Dalle ore 17:45 Rai Cultura in diretta in esclusiva su Rai1 trasmetterà Macbeth. A commentare ci saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Stefania Battistini dal foyer.

La regia televisiva di Macbeth è di Arnalda Canali, e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay (visibile per 15 giorni dopo la Prima). La trasmissione di Tosca il 7 dicembre 2019 ha totalizzato 2.800.000 telespettatori, e oltre 2.600.000 hanno seguito lo spettacolo “... a riveder le stelle” nel 2020. Mentre Rai Com distribuirà l’opera in diretta nelle sale cinematografiche, con più di 30 i cinema italiani coinvolti, e disponibile anche Spagna, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Polonia, Olanda e Gran Bretagna, con repliche in differita nelle sale di Australia, Sud America, Russia, Belgio, Francia.

Con il Macbeth, la Prima debutta su TikTok, con contenuti inediti, aggiungendo ai canali Facebook e Twitter.

BIGLIETTI

Qualche biglietto residuo sul sito della Scala, ancora disponibile (da 1800 a 3mila euro per palchi e platea).

