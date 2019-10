South of the Border, il nuovo singolo di Ed Sheeran con Camila Cabello e Cardi B

Un video (per la regia di Jason Koenig) tra James Bond e Chalie’s Angels è quello di “South of the border”, il nuovo singolo di Ed Sheeran tratto dall’ultimo album “NO.6 COLLABORATIONS PROJECT”, in radio da venerdì 18 ottobre.

Il video, un’irriverente e divertente spy-story, vede protagonisti Ed Sheeran, Camilla Cabello, Cardi B e i due attori Paul Karmiryan e Alexis Ren nel ruolo di due spie in missione per mettere le mani sui preziosi rubati a Sheeran. Riprendendo il classico film di spionaggio pieno di colpi di scena, l’azione si sposta sempre più a sud, dove l’inseguimento raggiuge il suo apice. “South of the border” arriva dopo i successi di “I Don’t care” con Justin Bieber, certificato Doppio disco di Paltino e “Beautiful People” con Khalid (Platino).

Martedì 15 Ottobre 2019, 15:26

