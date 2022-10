Shakira e il nuovo videoclip, i fan non hanno dubbi: «Quello è un riferimento a Piqué»

Shakira, ecco il videoclip del nuovo singolo Monotonía. I fan della cantante colombiana hanno davvero pochi dubbi che, tanto nel testo come nel video, ci siano dei chiari riferimenti alla fine della storia d'amore con Gerard Piqué. Il videoclip del nuovo singolo, cantato insieme al cantante portoricano Ozuna, è stato girato a Manresa, in provincia di Barcellona.

Shakira, il nuovo singolo e i riferimenti a Piqué

Il nuovo singolo di Shakira, in stile bachata, racconta la fine di una storia d'amore e i fan, tra le righe del testo, sono convinti che sia stato ispirato proprio dalla rottura con Gerard Piqué, il difensore e capitano del Barcellona con cui la cantante colombiana ha avuto due figli. D'altra parte, nel testo della canzone, è possibile notare alcuni dettagli particolari: frasi come «non è stata colpa tua e nemmeno mia, è stata colpa della monotonia» e «non ho mai detto nulla, ma mi faceva male, sapevo che sarebbe successo».

Le frecciate a Piqué

Secondo questa tesi, la canzone sarebbe ricca di frecciate a Piqué, come «all'improvviso non eri più lo stesso, mi hai lasciato per il tuo narcisismo e hai dimenticato cosa eravamo una volta» e «tu con le tue cose e io facendo lo stesso, sempre cercando il protagonismo». E ancora: «eri distante con il tuo atteggiamento, ma mi riempi di inquietudine. Non davi neanche la metà, io ho dato più di te», «le tue labbra non mi sanno più di niente, ora è tutto il contrario» e un complicato e confuso «questo amore non è morto, ma sto delirando, di ciò che c'era non è rimasto più nulla. Te lo dico con sincerità, meglio finirla qua, perché io ti amo, ma amo più me stessa».

I riferimenti a Piqué nel video

I riferimenti a Gerard Piqué non si esauriscono però con il semplice testo della canzone. Shakira, infatti, nel videoclip del suo ultimo singolo incontra in un supermercato un uomo misterioso, di cui non si vede il volto. Questi, ad un certo punto, spara al cuore della cantante con un bazooka. Ai fan più attenti della popstar colombiana non è sfuggito che l'uomo misterioso, che spara al cuore di Shakira, indossa lo stesso outfit che Gerard Piqué sfoggiava nel videoclip di Me enamoré, un singolo del 2017. In quel video, il difensore del Barcellona compariva nei secondi finali, scherzando con Shakira e scambiando un dolce e romantico bacio.

