Iker Casillas sbotta su Twitter: «Tu vivi, c***o!». Ecco cosa è successo

Un Iker Casillas come non si era mai visto. Per oltre un ventennio ci aveva abituato alla sua freddezza tra i pali, difendendo i colori del Real Madrid, della nazionale spagnola e del Porto. E poi, sui social, aveva sempre dimostrato di conoscere la 'netiquette' e di possedere una buone dose di autoironia. Da qualche tempo a questa parte, però, l'ex portiere sembra aver perso la serenità. Fino ad uno sfogo serale su Twitter. Ecco cosa è successo.

Casillas su Twitter: «Sono gay, spero che mi rispetterete». Poi precisa: «Account hackerato, mi scuso con tutti»

Iker Casillas, lo sfogo su Twitter

Questo il tweet pubblicato da Iker Casillas: «Ti criticheranno per quello che sei, per quello che non sei e per quello che credono tu sia. E sicuramente anche per quello che fai o per quello che smetti di fare. E infine, per quello che dici e per quello che non dici! Tu vivi, c***o!». Un tweet che sa di enorme sfogo per tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, a cominciare dall'account hackerato una settimana fa, con il (falso) coming out, poi smentito con tanto di scuse dallo stesso Casillas.

Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer.

Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!!

TÚ VIVE COJONES! 😉 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2022

Iker Casillas nella bufera, cosa è successo

Proprio quel tweet, mai pubblicato volontariamente dall'ex portiere, ha scatenato furenti polemiche. In molti non hanno considerato accettabili le scuse pubbliche dopo il polverone mediatico. E come se non bastasse, pochi giorni dopo c'è stata una nuova bufera su Casillas, che il 12 ottobre scorso ha pubblicato un tweet nell'anniversario della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. In Spagna la ricorrenza è celebrata come il Día de la Hispanidad e l'ex portiere, vincitore di due Europei e di un Mondiale, aveva fatto un tweet semplice ma patriottico: «Sono spagnolo», con tanto di bandiera. Un tweet che però non è piaciuto molto ai follower, memori di quello precedente e anche di qualche comportamento non proprio da capitano esemplare tenuto da Casillas ai tempi della nazionale.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Una cosa è certa: le continue critiche e gli attacchi degli ultimi tempi non hanno aiutato di certo Iker Casillas a ritrovare la serenità di un tempo. Lui, così scherzoso e solare, negli ultimi mesi non ha gradito i flirt che gli vengono costantemente attribuiti. Tra cui, addirittura, quello con Shakira, ex compagna di Gerard Piqué, che con Casillas ha condiviso tante battaglie (e altrettanti trionfi) con la 'Roja'. Alla fine, un infastidito Iker Casillas è dovuto intervenire pubblicamente per smentire le voci che aumentano costantemente da un anno e mezzo a questa parte, cioè da quando è finita la favolosa storia d'amore con Sara Carbonero.

Soy español 🇪🇸 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2022

Le reazioni al tweet di Casillas

L'ultimo tweet di Iker Casillas, quello dello sfogo contro le tante critiche ingenerose ricevute, ha suscitato ancora una volta una certa ironia da parte dei follower. «Mi sa che sono entrati di nuovo nel tuo account, fortissimi, questi hacker!» - si legge nei commenti - «Vabbè, non fa niente, domani chiedi scusa e dirai che ti hanno hackerato l'account». Succede, quando si è stati una bandiera del Real Madrid e uno dei portieri più forti della storia del calcio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 20:50

