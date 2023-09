Roger Waters compie 80 anni. Una vita spesa tra musica, impegno politico e polemiche

Musica, impegno politico, polemiche e lunghe battaglie legali con gli ex compagni di band dei Pink Floyd. Roger Waters, ormai 80enne, senza aver mai abbandonato il suo carattere schietto e diretto, né la sua voglia di stupire, continua a non avere nessuna intenzione di andare in pensione.

Roger Waters compie 80 anni

Nato il 6 settembre 1943 a Great Bookham, nel Surrey in Gran Bretagna, il 6 ottobre pubblicherà "The Dark Side Of The Moon Redux", una reinterpretazione di uno degli album più famosi ed acclamati della storia a 50 anni dalla sua registrazione originale.

I brani che anticipano l'uscita, "Time" e "Money", fanno pensare a una versione più intimista del disco originale. Perché nonostante Waters, autore e bassista, abbia lasciato circa 40 anni fa la band, fondata con Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett, per "divergenze creative"; la sua storia personale e professionale è rimasta legata a doppio filo a quella dei Pink Floyd, una delle band più importanti, amate e di successo di sempre.

Lo dimostrano i numeri: "The Dark Side of The Moon" (che ha venduto almeno 50 milioni di copie nel mondo) è stato in classifica per 741 settimane dal 1973 al 1988.

Waters e la simpatia per la sinistra

Noto il suo impegno politico, non ha mai nascosto le sue simpatie di sinistra. Si reputa un pacifista. La guerra è un tema ricorrente nella sua poetica. Il trauma di non aver conosciuto il padre, morto durante lo sbarco di Anzio, di cui è stato nominato nel 2014 cittadino onorario, lo ha condizionato per tutta la vita.

Il cantante e le polemiche

Tante le polemiche di cui si è reso protagonista. Oltre a quelle con gli ex compagni di band, quella del 2021 contro i social e contro Mark Zuckerberg, e più di recente contro gli Usa responsabili di non incoraggiare un dialogo nella guerra in Ucraina.

