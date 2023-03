Milano, l'omaggio ai Pink FLoyd: luci arcobaleno per i 50 anni dell'album "The Dark Side of the Moon"

Milano illuminata con la cover di Dark side of the moon. Per i 50 anni della pubblicazione dell'iconico album dei Pink Floyd, piazza Duomo è diventata riflettente arcobaleno.

Una storia senza tempo quella di “The dark Side of the moon”. L’album della sperimentazione, fulcro del successo e icona dei Pink Floyd tanto da rappresentare uno dei dischi più venduti di tutti i tempi, viene rimasterizzato a 50 anni dalla prima pubblicazione. Era il 1 marzo del 1973 quando i Pink Floyd lo publicarono negli Stati Uniti, sedici giorni dopo uscì in Inghilterra. In cofanetto deluxe e nella versione audio spaziale con Dolby Altmos su Apple Music, l'"Anniversary" di Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, è uscito il 24 marzo, contemporaneamente all'album “Live at Wembley Empire Pool, London, 1974” per la prima volta in vinile.

La copertina con l’immagine di un prisma triangolare rifrangente un raggio di luce, era stata disegnata dalla Hipgnosis e da George Hardie. Nello stesso giorno dell’uscita della rimasterizzazione, la pubblicazione di “Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary”. Il libro, che ha coinvolto gli stessi membri dei Pink Floyd e curato dal fotografo Jill Furmanovsky e dall’art director e co-fondatore dello studio Hipgnosis Aubrey Powell, contiene immagini inedite scattate durante i tour The Dark Side Of The Moon nel periodo 1972-1975.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA