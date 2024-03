Picnic, chi è la band sul palco della strage di Mosca: la Crocus City Hall era sold out

di Redazione web

Una storia musicale di ben 46 anni, prima sotto l'Unione Sovietica e poi nella Federazione Russa, rendono ancora oggi estremamente popolare la rock band russa Picnic. Tanto che il loro spettacolo alla Crocus City Hall di Mosca era sold out, con oltre 6 mila biglietti venduti.

Picnic, la band sul palco della strage di Mosca

Oggi saranno ricordati anche per essere il gruppo che ha vissuto la strage nella sala da concerto, un po' come successe con gli Eagles of Death Metal al Bataclan di Parigi nel 2015. Fondato a Leningrado nel 1978, il gruppo stesso considera tuttavia il reale punto di partenza della loro militanza musicale l'ingresso del frontman Edmund Shklyarsky nel 1981, o l'anno in cui è stato registrato il primo album, nel 1982. Con gli anni la loro musica, che affonda le radici nel rock russo, si è spostata verso uno stile originale e insolito, utilizzando strumenti sinfonici a tastiera ed elementi popolari esotici.

In 46 anni di attività, la band non si è stata esente dagli sconvolgimenti politici vissuti in Russia: «Da quando esiste il gruppo Picnic, sono cambiati sette segretari generali» del Partito comunista russo, «abbiamo iniziato sotto Breznev.

