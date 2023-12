Ornella Vanoni, il funerale già organizzato: «Il vestito ce l'ho, la bara deve costare poco perché voglio essere buttata in mare»

di Redazione web

Ornella Vanoni è anni luce avanti a tutti. Così avanti, da aver già organizzato il suo funerale in ogni aspetto. Durante l'ultima puntata di "Che tempo che fa" ha sorpreso Fabio Fazio raccontando tutti i dettagli della cerimonia funebre che dovrà essere organizzata per il suo addio.

Cosa ha detto Ornella Vanoni

«Adesso scelgo il vestito. La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia però fate come volete. Il vestito ce l'ho, è di Dior, fa una bella figura...», ha detto Vanoni. «Ma dove la troviamo una così?», ha replicato, un po' in imbarazzo e sorpreso, Fabio Fazio. «Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il mio funerale», non è arretrata di un passo la cantante.

«Va bene però adesso perché siamo andati su questo argomento? Eravamo in America, stavamo parlando degli sguardi...», ha detto il conduttore provando a cambiare discorso.

