Ornella Vanoni, è la "Calma Rivoluzionaria": nel nuovo progetto sonorità brasiliane e accenni jazz

Presenza fissa del salotto tv di Fabio Fazio sul NOVE, Ornella Vanoni torna anche sulla scena musicale con l’album ‘Calma Rivoluzionaria Live 2023’. Il progetto – disponibile dal 1° dicembre per BMG – arriva a due anni dal suo ultimo album e rappresenta un coinvolgente ed eclettico specchio della carriera dell’artista. Tra sfumature brasiliane e accenni jazz, il viaggio live di Ornella regala una varietà di suoni e colori.

«Tutto è nato da una chiacchierata con Paolo Fresu, che mi ha detto che al festival jazz di Berchidda erano andate in scena tante bravissime pianiste, chitarriste», ricorda Vanoni. «Mi sono detta: se sono così brave perché non fare un gruppo con qualcuna di queste talentuose musiciste? Mi piaceva l’idea di dimostrare che la creatività e la competenza del gentil sesso riescono a regalare una marcia in più alle emozioni di un ascoltatore». Immagini da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Gabriele Salvatores a ‘Che Tempo Che Fa’: l’incontro con Federico Fellini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA