"Nuda10" di Annalisa, da domani la nuova versione dell'album "Nuda" con inediti e rivisitazioni

“Nuda10”, il nuovo lavoro di Annalisa, è disponibile da domani 12 marzo. “Nuda10” di Annalisa è una nuova versione dell’album “Nuda” uscito lo scorso autunno e arricchito da 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni.

NUDA10, IL NUOVO LAVORO DI ANNALISA

In "Nuda10" di Annalisa Oltre al singolo “Dieci”, presentato al Festival di Sanremo, si aggiungeranno gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento” con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont), e due rivisitazioni di brani del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi.

Nella versione digitale è presente anche la cover che de “La musica è finita” di Ornella Vanoni, presentata il giovedì sera sul palco dell’Ariston.

Il brano “Dieci”, dopo aver conquistato in pochi giorni i vertici delle classifiche digitali, rimane stabile nella Top 10 di Spotify, Apple Music, iTunes e Amazon Music, oltre ad essere tra i brani di Sanremo i più usati su TikTok e tra i quelli di suonati dalle radio italiane.

Il video di “Dieci”, per la regia di Giacomo Triglia e girato nella metropolitana di Brescia, ha superato 2 milioni di visualizzazioni. Il video è ispirato al corto di Paul Thomas Anderson "Anima", e vede come protagonisti Annalisa e Riccardo Mandolini, l’attore tra i protagonisti della serie tv Netflix “Baby”. I due personaggi, legati dal destino, si rincorrono in metropolitana senza mai incrociarsi, se non alla fine, mentre Annalisa canta sotto una pioggia di fogli, le dieci ultime volte in cui si sono scritti, e quelle che serviranno ancora.

L’atteso album è entrato direttamente al n. 1 della classifica di Amazon in preorder con le copie autografate già esaurite.

Questa la Tracklist di “Nuda10”

1. Dieci

2. Eva+Eva

3. Amsterdam feat. Alfa

4. Nuda

5. Romantica feat. J-Ax

6. Tsunami

7. Houseparty

8. Cena di Natale

9. Bonsai

10. Piove col sole

11. Principessa feat. Chadia Rodriguez

12. Graffiti

13. D’oro

14. A te cosa piace fare

15. Vento sulla luna feat. Rkomi

16. N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

17. Movimento lento

18. Alice e il blu

19. Il mondo prima di te feat. Michele Bravi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 18:19

