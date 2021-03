Ascolti Tv 10 marzo 2021, la bambina Tecla Insolia doppia Checco Zalone

Ascolti Tv 10 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 La Bambina che non Voleva Cantare con Tecla Insolia ha conquistato una media di 5.582.000 spettatori pari al 23,2% di share. Il doppio dell’ascolto del film Quo Vado? Con Checco Zalone su Canale 5 con 2.674.000 (11,2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.421.000 (10,8%). Su Italia 1 I Mercenari 3: 1.242.000 (5,4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 1.235.000 (5,2%). Su Rai2 cala ancora La Caserma 1.030.000 (4,4%) che però va forte su RaiPlay, il programma più seguito dai più giovani. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 611.000 (2,7%). Su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista 551.000 (2,1%) nella prima puntata e 622.000 (3,2%) nella seconda. Su La7 Atlantide 344.000 (2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 455.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.058.000 (18,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.264.000 (15,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.173.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.394.000 (5,2%) nella prima parte e 1.156.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.103.000 (4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.609.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 2.036.000 (7,4%). Su Italia1 CSI Miami 1.351.000 (5%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 646.000 (2,4%). Su Tv8 Guess my Age 573.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.254.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.915.000 (18,8%). Su Rai2 America’s Cup Speciale 435.000 (2,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.557.000 (15,7%). Alle 20 Tg1: 6.211.000, (24,7%), Tg5: 5.194.000 (20,3%), TgLa7: 1.520.000 (6%). Alle 19 Tg3: 2.765.000 (14,1)%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA