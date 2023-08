La Notte della Taranta: attraverso la Grecìa Salentina alla scoperta dell’identità di un territorio

Un evento può diventare occasione per conoscere un territorio e il Festival La Notte della Taranta lo dimostra a pieno. Al via dal primo agosto, la manifestazione itinerante toccher,à fino al 27 del mese, venticinque tra borghi e città attraversando anche la riserva naturale di Torre Guaceto e l’iconica baia di Sant’Andrea. Il mglior modo per scoprire le bellezze della terra salentina, accompagnato da musica e balli sfrenati.

La Notte della Taranta

Ad animare le serate saranno oltre 400 ospiti che confermano La Notte della Taranta come il più grande festival itinerante italiano che promuove la musica popolare in un intreccio tra le arti.

«La Notte della Taranta rappresenta un momento importante per la programmazione di eventi della Regione Puglia - spiega Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Regione Puglia -. Un festival consolidato che ha contribuito all’attrattività della nostra regione in Italia e nel mondo, ma che in ogni edizione si arricchisce. Promuove le nostre tradizioni, la nostra identità, avviando forme di sperimentazione artistica innovative».

