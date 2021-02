«Ti piaci? Sei fuori fuoco? Succede. È capitato anche a me di perdermi. Di non riconoscermi più. E ho dovuto faticare. Tagliare i fili con il mio passato, per trovare una nuova me. Avevo bisogno di sentirmi in movimento. Sorvolare le voci che tanto, comunque sei, non vai bene», con queste parole la cantante Noemi, racconta in un'intervista a Vanity Fair la sua trasformazione fisica e al tempo stesso mentale, che l'ha vista dimagrire significativamente durante gli scorsi mesi. "Metamorfosi" è il nome del suo nuovo album, fuori il prossimo 5 marzo, che non potrebbe che avere un nome più rappresentativo del suo impressionante cambiamento. La cantante posa ora in splendida forma negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, in attesa del lancio del suo progetto.

«Burrosa? Dimagrisci! Scheletrica? Fortificati! Sposata? Sbagliata! Single? Sfigata! E invece c’è morbidezza nella magrezza. E potenza, nella fragilità. E maternità anche se non sei ancora madre. Chiudere gli occhi e ascoltarsi. E non accettare mai che qualcuno ti dica quando, se e come cambiare. Perché vai bene solo se vai bene a te. Ho iniziato a prendermi cura di me. E mi sono sentita a casa. In un mondo nuovo, dentro la mia pelle. Ma questa donna a cui sono arrivata l’ho trovata nella mia testa, prima che nei miei passi. È carne. È Terra. È cielo. È necessaria. Come rinascere, nuda e vera, fiera. Io sono il mio sogno. E nessuno più deve metterci le mani sopra» conclude Noemi.





Già durante l'estate la cantante aveva stupito i suoi fan posando dimagrita in bikini, con la sua nuova forma fisica, in alcuni scatti instagram in cui aveva raccontato il suo cambiamento: «Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate . Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene». Aveva scritto accanto alla foto della prova costume.

Il risultato, aveva spiegato Noemi, è stato ottenuto grazie al metodo di allenamento Tabata. Un training, chiamato anche Guerrilla cardio, che è una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese. Il metodo consiste in un workout intervallato ad alta intensità molto indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.

La cantante è ora tra i 26 artisti in gara della sezione "Campioni" della prossima edizione del festival di Sanremo 2021. Sul palco dell'Ariston, Noemi, si mostrerà per la prima volta nella sua nuova metamorfosi e duetterà nella terza serata del festival con il cantante Neffa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 20:57

